Inter-Venezia, il dato sugli spettatori presenti a San Siro

La partita tra Inter e Venezia ha registrato una notevole affluenza di spettatori, non tanto distante dalla capienza “massima” consentita per lo stadio San Siro. Ecco il dato ufficiale comunicato dalla società nerazzurra.

DATO SPETTATORI – Inter-Venezia attualmente in campo a San Siro, la risposta del pubblico è stata, come sempre, notevole. Sono 66.326 gli spettatori presenti al “Giuseppe Meazza” questa sera. Poco sotto a capienza massima dell’impianto milanese. Di questi, 514 tifosi occupavano il settore ospiti, rappresentando la presenza dei sostenitori veneziani in trasferta. Sebbene non sia stato un “sold out” completo, la cifra è comunque significativa, dimostrando il continuo entusiasmo dei tifosi nerazzurri per la squadra di Simone Inzaghi. Con l’Inter in ottima posizione in campionato e in corsa per il titolo, l’interesse per i match casalinghi rimane alto, specialmente in un periodo in cui le squadre di vertice cercano di consolidare il loro posizionamento in classifica.

Inter-Venezia, presenti anche i tifosi avversari

GLI OSPITI – È interessante notare che, nonostante non si sia trattato di un incontro “di cartello”, la risposta del pubblico dimostra quanto sia ancora forte l’attrattiva di una partita allo stadio per i tifosi nerazzurri. Questo segue un trend positivo di affluenza per l’Inter, che continua a registrare ottimi numeri di pubblico, spesso vicini alla capienza totale di San Siro. In un’epoca in cui molti preferiscono seguire gli eventi sportivi da casa, la risposta del pubblico nerazzurro rappresenta un segnale incoraggiante per il calcio italiano. Degli oltre 66mila tifosi nerazzurri presenti, 524 sono tifosi del Venezia presenti nel settore ospiti.