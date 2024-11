Inter-Venezia, due ex… E mezzo per Di Francesco dall’inizio – SM

Sarà il Venezia il prossimo avversario dell’Inter in campionato. Eusebio Di Francesco dovrebbe contare sui tre giocatori con un passato tra le fila nerazzurre. Uno di questi è ancora di proprietà del club di Viale della Liberazione.

ANTIVIGILIA – Tra due giorni ci sarà la sfida tra Inter e Venezia di Eusebio Di Francesco, che nel turno infrasettimanale ha trovato il suo secondo successo in campionato, battendo l’Udinese in rimonta per 3-2. L’Inter, dal canto suo, va a caccia del sesto successo nelle ultime sette partite. Dopo lo 0-3 di Empoli, serve dare continuità per non perdere il passo del Napoli capolista. Inzaghi ha ancora tempo per pensare alla formazione migliore da schierare, ad oggi, ha un dubbio a centrocampo. Per quanto riguarda il Venezia, i lagunari hanno lasciato l’ultimo posto in classifica e, nonostante una difesa horror, proveranno a dare del filo da torcere ai campioni d’Italia. Di Francesco dovrebbe affidarsi a tre giocatori con un passato nell’Inter.

Inter-Venezia, la probabile formazione di Di Francesco

ULTIME – Verso Inter-Venezia, l’unico indisponibile per i lagunari dovrebbe essere Bjarkason. Per il resto, organico al completo per Di Francesco. I tre con un passato nell’Inter sono ovviamente Gaetano Oristanio, Alfred Duncan e Filip Stankovic. Solamente quest’ultimo è ancora in orbita nerazzurra, visto che in estate si è trasferito in Laguna in prestito. Quanto ad Oristanio, il suo trasferimento è avvenuto a titolo definitivo, anche se Viale della Liberazione avrà una percentuale sulla futura rivendita. La probabile formazione di Inter-Venezia secondo Sport Mediaset:

(3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.