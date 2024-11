Inter-Venezia, un dubbio in regia per Inzaghi! Probabile formazione

Inter-Venezia sarà il match valido per l’undicesima giornata di Serie A per le due compagini: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Venezia è in programma stasera 3 novembre alle ore 20:45. La formazione nerazzurra si presenta alla sfida dopo il successo per 3-0 contro l’Empoli allo Stadio Castellani. I meneghini intendono mantenersi a contatto con il Napoli di Antonio Conte, ora distante 4 lunghezze, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima. Per farlo, sarà necessaria una gara di attenzione e applicazione difensiva, abbinando le qualità offensive mostrate con costanza nelle ultime gare con una solidità della retroguardia fin qui emersa a corrente alternata.

Inter-Venezia, le probabili formazioni di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Inter-Venezia, Inzaghi dovrebbe puntare sul trio difensivo composto da Benjamin Pavard, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo, il grande dubbio riguarda a chi verrà affidata la cabina di regia del club nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo il problema all’adduttore avvertito contro la Roma nella sfida vinta 1-0 all’Olimpico, si contende un posto da titolare con Piotr Zielinski. Al fianco del regista, sussiste un’altra incertezza in merito alla mezzala sinistra titolare tra Nicolò Barella e Davide Frattesi. Davanti, Mehdi Taremi sarà in ballottaggio fino all’ultimo con Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Sommer: Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.