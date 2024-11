Inter-Venezia, Di Francesco con quattro ‘nerazzurri’: tre dal 1′ – TS

Eusebio Di Francesco si presenta a San Siro per Inter-Venezia con quattro giocatori cresciuti proprio in nerazzurro. Due dei quali in prestito. Secondo la probabile formazione di Tuttosport, saranno proprio in tre (su quattro) a scendere in campo dal primo minuto

CRESCIUTI IN NERAZZURRO – Eusebio Di Francesco arriva a San Siro per Inter-Venezia con più tranquillità dopo la vittoria in rimonta contro l’Udinese per 3-2 nel turno infrasettimanale. Tre punti che hanno lievemente rinsaldato la sua panchina e che gli permetteranno di arrivare a Milano per la gara di questa sera con meno pressione addosso. Ma non per questo, naturalmente, non proverà a giocarsela al meglio. A tal proposito, il tecnico dei lagunari studia le sue scelte di formazione, forte anche della presenza di quattro giocatori cresciuti proprio in nerazzurro. Due in prestito, ovvero Filip Stankovic, e Franco Carboni. Mentre due a titolo definitivo, ovvero Gaetano Oristanio e Alfred Duncan.

Inter-Venezia, Eusebio Di Francesco punta su tre ‘nerazzurri’: le probabili scelte per la sfida di San Siro

TRE SU QUATTRO DA TITOLARI – Dei quattro giocatori cresciuti in nerazzurro a disposizione di Eusebio Di Francesco per Inter-Venezia, tre di loro saranno probabilmente in campo dal primo minuto. Uno è proprio Filip Stankovic, che ha di fatto scalzato nelle gerarchie il portiere Joronen, protagonista di troppi errori nel brutto inizio stagionale dei veneti. A centrocampo indubbia la presenza di Alfred Duncan. Dietro all’unica punta, Pohjanpalo, agirà invece Gaetano Oristanio in compagnia di Busio. Insomma, quattro giocatori su cui l’Inter avrà sicuramente uno sguardo speciale. In particolar modo per quanto riguarda Stankovic e Carboni, che rientreranno alla base a stagione finita.

INTER-VENEZIA, LA PROBABILE FORMAZIONE – Questa la probabile formazione, secondo Tuttosport, che dovrebbe schierare Eusebio Di Francesco per Inter-Venezia di questa sera: (3-4-2-1) Stankovic; Haps, Svoboda, Idzes; Ellertsson, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.

Fonte: Alessia Scurati, Tuttosport