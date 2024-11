Inter-Venezia, Di Francesco punta sugli ‘ex’! Probabile formazione

Inter-Venezia si giocherà stasera domenica 3 novembre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Eusebio Di Francesco.

LA SFIDA – Inter-Venezia sarà il match dell’undicesima giornata di Serie A della formazione nerazzurra. I meneghini arrivano all’incontro dopo il netto successo per 3-0 al Castellani di Empoli, circostanza nella quale il fronte offensivo ha funzionato in maniera ideale e la difesa ha evitato per tutto l’arco dell’incontro i soliti rischi che hanno caratterizzato il suo inizio di annata. Con il Napoli a +4 e la Juventus con il fiato sul collo, la squadra di Simone Inzaghi non vede un altro risultato possibile che non sia quello della vittoria. I tre punti sarebbero importanti anche in chiave Champions League, infondendo ulteriori convinzioni nel club nerazzurro in vista dell’Arsenal. Diverso il discorso per i lagunari, ai quali servirebbe incrementare il proprio bottino in campionato per aumentare le proprie speranze in chiave salvezza.

Inter-Venezia, la probabile formazione di Di Francesco:

LE SCELTE – I veneti arrivano alla sfida con una situazione di classifica sicuramente complicata, dato che condivide il penultimo posto a 8 punti in classifica con Monza e Lecce. Il tecnico Eusebio Di Francesco potrà contare in Inter-Venezia su vari “ex nerazzurri”, così suddivisi nei vari reparti: Filip Stankovic in porta, Alfred Duncan a centrocampo e Gaetano Oristanio in attacco. La curiosità di rivederli a San Siro si associa al timore che possano disputare una partita di massimo livello a causa della volontà di dimostrare ai meneghini il proprio valore.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Altare, Svoboda, Idzes; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Pojhanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.