Inter-Venezia, Di Francesco conferma in blocco. Ci sono due ex nerazzurri – TS

Il Venezia è pronto a giocare a San Siro per la seconda volta in questa stagione in vista della gara contro l’Inter. Di Francesco è pronto a confermare lo zoccolo duro, con due ex interisti in campo scrive Tuttosport.

INTERISTI – Mentre in casa Inter, Simone Inzaghi pensa a qualche sostituzione per definire la formazione ufficiale, il Venezia sta delineando gli ultimi ritocchi prima della partita di domani sera. Nella formazione dei lagunari, ci saranno pochissime sorprese con due ex interisti che sono diventati dei punti di riferimento nonostante il campionato sia partito malissimo. Nel 3-4-2-1 di Eusebio Di Francesco, in porta è confermato Filip Stankovic, ex nerazzurro che si è trasferito proprio a Venezia per la sua prima avventura in Serie A. A centrocampo invece, spazio a un altro gioiellino della primavera dell’Inter. A guidare la trequarti dei lagunari sarà Gaetano Oristanio, sempre titolare in queste dieci partite e autore di un gol.

Inter-Venezia, tante conferme per Di Francesco

CONFERME – Per il resto invece, la difesa a tre sarà gestita da Svoboda al centro, Haps e Idzes ai lati. Nei quattro di centrocampo spazio a Nicolussi Caviglia, ex Juventus, e Duncan, mentre sugli esterni – scrive Tuttosport – ci saranno Zampano e Ellertsson. Dietro a Pohjanpalo spazio all’ex Inter Oristanio come anticipato e a Busio sul lato opposto.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzas, Svoboda, Haps; Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Fonte: Tuttosport