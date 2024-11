Inter-Venezia, centrocampo ‘inedito’: un intoccabile a riposo – TS

Simone Inzaghi valuta in queste ore le scelte di formazione per Inter-Venezia di questa sera. Puntando a schierare un centrocampo praticamente inedito, lasciando, come riporta Tuttosport, uno degli intoccabili a riposo.

SCELTE A CENTROCAMPO – Con il pesante trittico casalingo che attende i nerazzurri – e che si apre con Inter-Venezia di questa sera – Simone Inzaghi deve ponderare attentamente tutte le sue scelte di formazione. Sia dal primo minuto, sia a gara in corso. Proprio per questo le rotazioni e i turni di riposo, specialmente per chi gioca di più, diventano importanti. Fra questi spicca Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è uno degli intoccabili del tecnico, che raramente nelle ultime stagioni ci ha rinunciato. Potrebbe farlo però proprio questa sera. Previsto per lui, infatti, un turno di riposo in vista dei due difficili e importantissimi impegni contro Arsenal – mercoledì sera e valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League – e Napoli, crocevia fondamentale nella corsa per lo scudetto.

NOVITÀ IN MEZZO AL CAMPO – Con l’uscita di Henrikh Mkhitaryan dalla formazione titolare, in Inter-Venezia Simone Inzaghi si prepara a schierare un centrocampo praticamente nuovo. Quantomeno dal primo minuto. A scendere in campo con una maglia da titolare sarà il trittico composto dal solito Nicolò Barella, accompagnato da Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Con i tre che possono, di fatto, interscambiarsi nei tre ruoli del centrocampo. Se per Frattesi non ci sono grossi dubbi riguardo l’impiego da mezzala destra, bisognerà capire chi giocherà da play davanti alla dfiesa tra Barella e Zielinski. E chi, naturalmente, sarà il sostituto come mezzala sinistra di Henrikh Mkhitaryan. Al momento l’ipotesi più probabile vede proprio il polacco a sostituzione di Hakan Calhanoglu (che, a proposito, tornerà a disposizione), con il numero 23 ad agire sulla zona sinistra del campo.