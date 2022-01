Inter-Venezia, cambia il quarto uomo: niente Minelli. Il comunicato dell’AIA

Una variazione in Inter-Venezia per quanto riguarda la terna arbitrale. Come riporta il comunicato ufficiale dell’AIA, cambia il quarto uomo in vista della gara in programma domani al Giuseppe Meazza

VARIAZIONE − Un cambio nella terna arbitrale in Inter-Venezia. Non ci sarà più il quarto uomo Daniele Minelli, il quale sarà sostituito da Andrea Colombo della sezione di Como. Dunque la nuova terna arbitrale sarà la seguente:

Arbitro: Matteo Marchetti

Assistenti arbitrali: Michele Lombardi – Pietro Dei Giudici

Quarto ufficiale: Andrea Colombo

Arbitro VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

Assistente VAR: Vito Mastrodonato