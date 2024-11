Inter-Venezia, Calhanoglu gioca? Il piano per il recupero – Sky

Alle ore 20.45 si giocherà Inter-Venezia e c’è la possibilità che i nerazzurri si avvicinino al primo posto occupato dal Napoli. Hakan Calhanoglu ha recuperato, ma giocherà? La risposta da Sky Sport.

LE ULTIME – Gli ultimi due allenamenti hanno visto protagonisti Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. I due giocatori hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari e sono pronti per tornare in campo definitivamente. Stasera il programma prevede Inter-Venezia alle ore 20.45, ma la prudenza prevale in Simone Inzaghi. L’allenatore ha pensato al turco dal primo minuto, c’è però un piano preciso per averlo al 100% nelle prossime partite. Verrà seguito con meticolosità.

Inter-Venezia, il programma per Calhanoglu

PROGRAMMA – In Inter-Venezia il centrocampo sarà formato da Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e soprattutto Piotr Zielinski. Il polacco ha vinto tutti i ballottaggi ed è candidato per partire da titolare al centro del reparto. Sarà lui il regista di Inzaghi questa sera e il precedente sorride vista la doppietta su calcio di rigore alla Juventus. Tutto è stato pianificato al pensiero di Hakan Calhanoglu: il turco oggi giocherà entrando a partita in corso per accumulare minuti e riprendere l’abitudine agli alti ritmi nerazzurri. L’obiettivo è dargli spazio in vista di Arsenal e Napoli, partite in cui l’allenatore ha bisogno del suo centrocampista al top della forma.