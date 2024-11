Inter-Venezia 1-0, decide Lautaro Martinez! Finale col brivido

Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Venezia, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.

GOL ANNULLATO – Tornati dagli spogliatoi dopo lo 0-0 del primo tempo, i nerazzurri provano a trovare subito il gol per sbloccare il risultato. Che arriverebbe al minuto 52, quando una bellissima ripartenza permette a Dimarco di mettere in mezzo per Mkhitaryan che arriva perfettamente e segna l’1-0 per l’Inter. Gol che è però annulato poco dopo dall’arbitro, che ravvisa un fuorigioco millimetrico. Da qui il Venezia mette paura ai padroni di casa: al 53′ azione rapida dei lagunari con Pohjanpalo che riceve palla da sinistra, batte a colpo sicuro e Sommer mette ancora il suo zampino per salvare il risultato. Una partita senza alcuna sosta, con i nerazzurri che ancora vanno a un soffio dal gol quando Mkhitaryan, su una deviazione di Stankovic, spara alto a porta sguarnita.

FINALMENTE VANTAGGIO – Dopo tante palle gol sprecate, l’Inter trova finalmente il vantaggio al minuto 65: altra azione che si sviluppa sulla sinistra, palla fantascientifica di Federico Dimarco che taglia tutta la difesa e Lautaro Martinez si sblocca in campionato a San Siro spingendo in rete di testa il gol dell’1-0. Il raddoppio può arrivare solo tre minuti dopo, con Thuram che riceve palla a due passi dalla porta, si ferma, controlla, ma incredibilmente spara ancora addosso a Stankovic. 2-0 che potrebbe arrivare, poi, all’82’: azione insistita, Taremi conclude a botta sicura con un difensore ospite che para con il braccio davanti alla porta. Sarebbe rigore, ma una posizione di fuorigioco millimetrica di Thuram fa annullare tutto. Niente da fare anche all’88’, quando Calhanoglu spara una bomba dalla distanza e Stankovic fa un paratone.

BRIVIDO FINALE – Nel finale di un recupero inventato – ben sette minuti – il Venezia riesce addirittura a pareggiare con un gol di Sverko. Con i lagunari tutti in campo a festeggiare, però, un prolungato check al VAR mostra come il giocatore non solo faccia carica su Yann Bisseck, ma manda anche in rete con un tocco di mano. L’arbitro annulla tutto e arriva il triplice fischio finale: vittoria per 1-0 con il brivido in una partita dominata, ma col grosso brivido finale.

INTER-VENEZIA 1-0

Lautaro Martinez al 65′