Inter-Venezia 1-0: cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha battuto il Venezia ieri sera grazie alla rete di Lautaro Martinez. Un successo che regala ai nerazzurri la possibilità di andarsi a giocare lo scontro diretto contro il Napoli, domenica prossima, con un pesante meno uno in classifica. Statistiche e curiosità della partita tra Inter e Venezia.

Inter-Venezia 1-0, curiosità e dati statistici della partita

2 – Come gli assist forniti da Federico Dimarco in questa stagione di Serie A, questa volta a Lautaro Martinez. L’esterno mancino diventa uno dei due soli difensori ad aver fornito più di un passaggio vincente in ciascuna delle ultime sei stagioni di massima serie (dal 2019/20), assieme a Theo Hernández.

249 – Giorni dall’ultimo gol in campionato a San Siro segnato da Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. Il Toro non segnava infatti in casa in Serie A, prima di ieri, dal 28 febbraio 2024 (Inter-Atalanta 4-0). Una vita fa.

150 – Le presenze in maglia Inter per Dimarco. L’esterno mancino, fattore determinante di questa squadra, ieri ha staccato questa grande quota. In questa speciale classifica, Dimarco ha raggiunto Ivan Zamorano. 150 presenze a testa.

28 – L’Inter è riuscita a segnare in tutte le ultime 28 partite di Serie A. San Siro è un fortino e il pubblico nerazzurro è il dodicesimo uomo in campo. L’ultima volta che la Beneamata non ha segnato in Serie A a San Siro è stato con il Monza il 15 aprile 2023 (Inter-Monza 0-1),

13 – Gol negli ultimi 13 incontri contro squadre neopromosse per Lautaro Martinez. Il Toro è una sentenza per le squadre che risalgono in Serie A.