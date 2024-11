Inter-Venezia 0-0 al 45′, quante palle gol sprecate! Poi miracolo di Sommer

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Venezia, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti a San Siro

OCCASIONI SPRECATE – Un’Inter decisamente in controllo della partita in questo primo tempo, ma ancora reti inviolate nella sfida in casa contro il Venezia. Sono tante, troppe, però le occasioni sprecate dalla squadra nerazzurra. A partire dal sesto minuto, quando Denzel Dumfries trova Lautaro Martinez al limite dell’area con una sponda di testa, l’argentino controlla e conclude a rete, mandando però a lato di un soffio. I padroni di casa cercano di sbloccare la partita a tutti i costi e al 28′ arriva un’altra nitida occasione: ripartenza con Nicolò Barella che si infila in area, palla per Marcus Thuram che controlla e conclude a rete da posizione comoda, ma la difesa intercetta e salva tutto. Minuto 33 ancora Thuram che entra di potenza in area di rigore e da posizione comoda spara una bomba verso la porta di Filip Stankovic, palla però che finisce incredibilmente sull’esterno della rete

SOMMER MIRACOLOSO – Minuto 35 altra occasione nitida da rete per l’Inter, con Denzel Dumfries che scappa sulla destra, palla rasoterra perfetta per Henrikh Mkhitaryan che si inserisce sul secondo palo, ma sbaglia un rigore in movimento sparando addosso a Filip Stankovic. Al 40′, però, il vero protagonista è Yann Sommer: ripartenza del Venezia con Pojahnpalo che serve un Gaetano Oristanio tutto solo al limite dell’area piccola: l’ex nerazzurro batte a rete in sicurezza, ma l’estremo difensore svizzero con un riflesso miracoloso salva il gol che avrebbe tutto il sapore della beffa.

INTER-VENEZIA 0-0