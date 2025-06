L’Inter vede gli ottavi! Col River Plate bastano due risultati su tre: le combinazioni

L’Inter si avvicina con fiducia all’ultima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Dopo la preziosissima vittoria per 1-0 contro l’Urawa Red Diamonds, i nerazzurri si presenteranno al match decisivo contro il River Plate forti di una classifica favorevole: entrambe le squadre sono a quota 4 punti, ma la squadra di Chivu potrà contare su due risultati su tre per strappare il pass per gli ottavi di finale.

GRANDE OCCASIONE – A complicare il quadro per i sudamericani è stato il deludente 0-0 contro il Monterrey. Un pareggio che ha frenato il River Plate, i quali avrebbero potuto affrontare l’Inter con già in tasca la qualificazione. Invece ora si trovano coinvolti in un possibile arrivo a tre squadre a 5 punti, scenario che renderebbe decisivi i criteri della classifica avulsa e delle reti segnate negli scontri diretti. Il Monterrey, attualmente a 2 punti, può ancora qualificarsi, ma dovrà battere i giapponesi già eliminati e sperare in un risultato favorevole tra Inter e River. Un finale incerto e affascinante, che rende ogni gol e ogni minuto dell’ultima giornata decisivi.

Inter, due risultati su tre contro il River Plate

COSA DICE IL REGOLAMENTO – Nel caso in cui tre squadre arrivassero a pari punti (5), il regolamento del Mondiale per Club stabilisce che il primo criterio per decidere le qualificate è il numero di gol segnati negli scontri diretti, seguito dalla differenza reti generale. Questo penalizza il River, che ha pareggiato 0-0 con il Monterrey. Viceversa, Inter e Monterrey hanno fatto 1-1 e sarebbero davanti nella classifica avulsa, costringendo i “Millonarios” a vincere o pareggiare con tanti gol per evitare l’eliminazione.

COMBINAZIONI – Se l’Inter batte il River Plate, è ovviamente qualificata come prima del girone, a prescindere da cosa succederà nell’altra sfida tra Monterrey e Urawa. Se l’Inter pareggia, è comunque certa della qualificazione. A seconda del punteggio e del risultato di Monterrey-Urawa, cambierà il nome della seconda qualificata:

Con lo 0-0, il Monterrey passa solo se batte l’Urawa;

Con l’1-1, il Monterrey passa se supera il River nella differenza reti totale (superando il 3-1 subito dagli argentini).

Con i pareggi dal 2-2 in su, passano Inter e River anche in caso di vittoria messicana.