Inter, Brozovic e Sensi solo gli ultimi. Vecino ancora out: le ultime – CdS

L’Inter ancor prima della ripresa del campionato di Serie A, deve già fare i conti con diversi infortuni. Di seguito le ultime dall’infermeria nerazzurra secondo il “Corriere dello Sport”.

DALL’INFERMERIA – Stefano Sensi e Marcelo Brozovic sono solo gli ultimi di una lunga lista di infortunati per l’Inter, ancora prima della ripresa del campionato. Oggi i nerazzurri se la vedranno con la Sampdoria a San Siro, recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Matìas Vecino, infortunatosi qualche settimana fa, sarà ancora out per almeno le prossime 2-3 gare di campionato. Migliorano invece le condizioni degli acciaccati Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni (oggi titolari), Diego Godin e Danilo D’Ambrosio.

