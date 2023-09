Inter, piccolo vantaggio sulla Real Sociedad in vista di mercoledì

Dopo aver archiviato il derby contro il Milan con un netto e perentorio 5-1, l’Inter si prepara ora per il debutto in Champions League. Che è in programma mercoledì alle 21 a San Sebastián, contro la Real Sociedad. Con un piccolo vantaggio.

VANTAGGIO – Mancano tre giorni al debutto in Champions League per l’Inter, che come prima gara della fase a gironi affronterà la Real Sociedad in trasferta. Il tutto con alle spalle il roboante 5-1 nel derby contro il Milan. I nerazzurri potranno sfruttare un piccolo vantaggio: gli spagnoli, infatti, avranno un giorno in meno di riposo. Questo perché, mentre l’Inter è scesa in campo ieri alle 18, la Real Sociedad non sarà in campo prima di questa sera, dov’è attesa alle ore 21 al Santiago Bernabeu per la complicatissima sfida contro il Real Madrid.