Inter-Urawa Reds: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

I precedenti

L’unico precedente risale al 2004 e riguarda il tour dell’Inter in Giappone per il Saitama City Cup, torneo amichevole internazionale. In quel caso la squadra dell’allora vice di Roberto Mancini, ossia Fernando Orsi, vise per 1-0 grazie al gol su calcio di rigore di Emerson. Una parte della rosa dell’ex ct dell’Italia era in Giappone, l’altra in Italia per svolgere un torneo con Milan e Juventus.

Inter-Urawa Reds, dove vederla in diretta TV e streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social! La sfida sarà trasmessa anche da Mediaset in chiaro su Canale 5.

I telecronisti

Su DAZN telecronaca affidata a Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Inter: Bisseck, Calhanoglu, Zielinski, Frattesi, Dumfries.

Urawa Reds: Shibato.

L’arbitro della partita

Il direttore di gara della sfida del Mondiale per Club sarà Beida dalla Mauritania.

Conferenze stampa della vigilia

Chivu: «Prima di analizzare la partita di domani dobbiamo sempre ricordarci che siamo a fine stagione, la squadra è reduce da più di nove mesi di battaglie. Dobbiamo trovare le energie giuste per affrontare un match del genere, contro un avversario che ha grande pulizia a livello di tecnica, è ordinata tatticamente, ha all’interno elementi europei e sudamericani. Insomma, sarà una partita difficile, come tutte le altre». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.