Inter-Urawa Red Diamonds, una grande novità dal 1′ per Chivu!

L’Inter giocherà contro l’Urawa Red Diamonds questa sera alle ore 21 italiane. Cristian Chivu ha in mente una grande novità dal primo minuto, la probabile formazione di seguito.

CAMBIO – A destra l’esterno titolare non sarà affatto Matteo Darmian. Stavolta Cristian Chivu vuole spingere e attaccare già dal primo minuto, per questo motivo in Inter-Urawa Red Diamonds inizierà Luis Henrique. Il nuovo acquisto dall’Olympique Marsiglia ha davanti a sé già un test importantissimo per il suo futuro in maglia nerazzurra. Con Denzel Dumfries queste occasioni sono da sfruttare al 100%, almeno per provare ad insidiare la titolarità dell’olandese. Il resto della formazione sarà quasi simile a quella vista nel pareggio deludente contro il Monterrey. Stavolta in difesa non ci sarà Francesco Acerbi a guidare il reparto, bensì Stefan de Vrij con Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard ai lati. A sinistra ottiene una conferma Carlos Augusto, tra i migliori nel primo tempo della gara d’esordio del Mondiale per Club. In attacco le opzioni sono ridotte all’osso: solo Lautaro Martinez e Sebastiano Esposito, con Francesco Pio pronto ad entrare come ha detto Chivu in conferenza stampa. Di seguito la probabile formazione.

Inter-Urawa Red Diamonds, la probabile formazione di Chivu

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Martinez.