Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, il tabellino della 2ª giornata del Mondiale per Club

Inter-Urawa Red Diamonds è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025.

E FINALMENTE! – Al 92’ della sessantesima partita stagionale, ed era ora, l’Inter riesce a trovare un rimpallo a favore per vincerla. È quello che permette a Valentin Carboni, al termine di un anno da incubo per un infortunio al ginocchio, di dare il pesantissimo 2-1 contro l’Urawa Red Diamonds. Coi giapponesi avanti oltre un’ora, fino all’acrobatico pareggio di Lautaro Martinez, in quella che sembrava potesse essere l’ennesima figuraccia di questo periodo. Invece diventa la prima vittoria in nerazzurro di Cristian Chivu da allenatore, e si spera sia un punto di ripartenza. Questo il tabellino di Inter-Urawa Red Diamonds.

INTER-URAWA RED DIAMONDS 2-1 – IL TABELLINO

Inter (3-4-2-1): Sommer; Darmian, de Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique (85’ Sucic), Barella, Asllani (72’ Carboni), Dimarco (72’ Bastoni); S. Esposito (46’ F. Esposito), Zalewski (46’ Mkhitaryan); Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris, Acerbi, Palacios, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Urawa Red Diamonds (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten, Naganuma; Yasui, Gustafson (87’ Haraguchi); Kaneko (66’ Sekine), Watanabe, Matheus Savio (79’ Matsumoto); Matsuo (79’ Thiago Santana).

In panchina: Niekawa, Yoshida, Nakajima, Komori, Takahashi, Okubo, Ogiwara, Nemoto, Inoue, Hayakawa, Nitta.

Allenatore: Maciej Skorza.

Arbitro: Dahane Beida della federazione mauritana (Jerson Santos – Yiembe; Kawana-Waugh; VAR El Fariq; A. VAR Soto; S. VAR Dankert).

Gol: 11’ Watanabe (U), 78’ Lautaro Martinez, 92’ Carboni.

Ammoniti: Nishikawa, Sekine, Thiago Santana (U).

Recupero: 2’ PT, 4’ ST.