Inter-Urawa Red Diamonds, la seconda partita è già decisiva

Inter-Urawa Red Diamonds è in programma a un orario più “normale” per i canoni italiani, ossia le 21 (ma a Seattle sarà mezzogiorno, anche se lì fortunatamente non fa caldo). Ed è già determinante per l’esito del Mondiale per Club.

LA SECONDA SIA MIGLIORE – Inter-Urawa Red Diamonds è già uno snodo decisivo per il Mondiale per Club della squadra di Cristian Chivu. L’esordio non è andato benissimo: l’1-1 col Monterrey è da catalogare alla voce “occasione sprecata”, perché se è vero che l’avversario era tutt’altro che abbordabile la possibilità di vincere c’era. La prima versione della “nuova” Inter, sia a livello di interpreti (non tantissimi) sia a livello di modifiche tattiche (più che altro a gara in corso), ha visto facilità di arrivare nella trequarti avversaria ma non di concludere bene l’azione. Motivo per cui già da stasera servirà qualche accorgimento, per riuscire a trovare la prima vittoria. Altrimenti quella negli Stati Uniti rischia di essere una semplice vacanza.

Inter-Urawa Red Diamonds, l’emergenza comincia a ridursi

ASSENZE PESANTI – Ormai è un classico che si ripete da undici mesi: arriva una partita e ci sono infortunati. Tanti. Chivu non può certo nuotare nell’abbondanza, anzi deve fare la conta di quelli rimasti sani e arruolabili. A questo elenco, rispetto al Monterrey, si aggiungono Denzel Dumfries e Francesco Pio Esposito, con quest’ultimo al possibile esordio in prima squadra. Anche perché finora il 2025 di Marcus Thuram, subentrato nella ripresa l’altra notte, è finora nullo con due-tre partite decenti e troppi infortuni. L’Urawa Red Diamonds ha perso 3-1 all’esordio col River Plate e mostrato qualche difficoltà nelle marcature: lacune da dover sfruttare. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Urawa Red Diamonds, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.