Inter-Urawa Red Diamonds probabili formazioni Mondiale per Club: le scelte di Chivu

Inter-Urawa Red Diamonds e le probabili formazioni nel Mondiale per Club in vista della gara odierna della squadra di Chivu. Il fischio d’inizio negli Stati Uniti d’America è previsto alle ore 12:00 presso lo Stadio “Lumen Field” di Seattle (Washington). Le ore 21:00 in Italia. Partita valida per la 2ª giornata del Gruppo E della Coppa del Mondo per Club FIFA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurra

SEATTLE – La “nuova” Inter di Cristian Chivu torna subito in campo contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, allenati dal polacco Maciej Skorza, ultimi a quota zero punti. Inter seconda in classifica con il Monterrey a 1, mentre il River Plate è primo a 3. Seconda giornata del Gruppo E, che oggi vedrà in campo anche River Plate-Monterrey (ore 03:00 italiane di domenica 22 giugno, ndr). Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-Urawa Reds e le probabili formazioni nel Mondiale per Club relative alla squadra nerazzurra.

Mondiale per Club: convocati e diffidati Inter

CONVOCATI: Lista diramata da Chivu ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: Asllani, Barella e Lautaro Martinez.

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà nel Mondiale per Club

GIOCATORI FUORI LISTA FIFA: In aggiornamento.

GIOCATORI LIBERATI IN ANTICIPO: J. Correa (Botafogo), Arnautovic (svincolato).

SQUALIFICATI: –

INDISPONIBILI: 99 Taremi.

INFORTUNATI: 2 Dumfries, 7 Zielinski, 9 M. Thuram, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck.

I dubbi di Chivu: le percentuali tra campo e panchina in casa Inter

BALLOTTAGGI:

– In difesa stavolta al centro dovrebbe spuntarla de Vrij (75%) con Acerbi (25%) in panchina.

– A centrocampo sulla fascia sinistra Dimarco (35%) insidia Carlos Augusto (65%), favorito.

– Sulla trequarti possibile chance per Zalewski (55%) al posto del solito Mkhitaryan (45%).

– In attacco il testa a testa è tra i fratelli Esposito ma Sebastiano (85%) più di Pio (15%).

Monterrey-Inter probabili formazioni Mondiale per Club: la formazione dell’Inter di Chivu

MODULO: 3-4-2-1.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto; 70 Sebastiano Esposito, 59 Zalewski; 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 40 Calligaris; 8 P. Sucic, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 42 T. Palacios, 45 Valentin Carboni, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 94 Pio Esposito.

ALLENATORE: Cristian Chivu

Probabili formazioni Monterrey-Inter LIVE su Inter-News.it

MATCHDAY LIVE – In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Urawa Reds nel Mondiale per Club, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di formazione per Chivu ma non solo. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Seattle per scoprire le ultime dai campi con le probabili formazioni destinate a diventare ufficiali.