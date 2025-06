Inter-Urawa Red Diamonds, i diffidati per il Mondiale per Club. Niente squalificati

Inter-Urawa Red Diamons si giocherà alle 21 ora italiana al Lumen Field di Seattle, per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025. Ecco la situazione disciplinare per il secondo match del torneo negli Stati Uniti, subito coi primi diffidati (con due gialli si viene squalificati).

INTER-URAWA RED DIAMONDS sabato 21 giugno ore 21 (2ª giornata Gruppo E Mondiale per Club)

Diffidati Inter (prossima partita River Plate): Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Lautaro Martinez.

Squalificati Inter: nessuno.

Diffidati Urawa Red Diamons (prossima partita Monterrey): Samuel Gustafson, Ryoma Watanabe.

Squalificati Urawa Red Diamonds: nessuno.