Inter-Urawa Reds, debutto tanto atteso per Chivu? Probabile formazione!

Inter-Urawa Reds si disputerà domani 21 giugno alle ore 21 allo Stadio Lumen Field di Seattle: di seguito la probabile formazione della squadra nerazzurra.

LA SFIDA – Inter-Urawa Reds è il match valido per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. La formazione di Cristian Chivu ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, se intende alimentare il suo obiettivo di accesso alla fase a eliminazione diretta della competizione internazionale. Per farlo, la squadra nerazzurra dovrà mostrare una maggiore efficacia sotto porta, in discontinuità rispetto a quanto visto nel match pareggiato contro il Monterrey con il punteggio di 1-1. In quest’ultima occasione, infatti, l’Inter ha sbagliato almeno 4 opportunità nitide per conseguire i tre punti. Evitarlo è il primo passo per sperare nel ritorno alla vittoria.

Inter-Urawa Reds, la probabile formazione di Chivu:

LE SCELTE – In Inter-Urawa Reds Chivu potrebbe far debuttare Francesco Pio Esposito con la Prima Squadra nerazzurra. Il calciatore campano – che ha pienamente recuperato dal problema al ginocchio – scalpita per un esordio desiderato dall’intero mondo Inter. Le aspettative dello staff e dei tifosi sono infatti molto alte, considerato il livello espresso dal giocatore azzurro nel corso delle ultime stagioni. Comporre il reparto offensivo insieme a Lautaro Martinez potrebbe essere una realtà. Alle loro spalle non ci dovrebbero essere cambiamenti – rispetto al match col Monterrey – con Carlos Augusto favorito su Federico Dimarco per una maglia da titolare. Lo stesso ragionamento vale per la difesa, con Francesco Acerbi che dovrebbe avere la meglio su Stefan De Vrij per un posto dal primo minuto.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.