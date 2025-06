Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: CARBONI REGALA LA VITTORIA!!!

L’Inter vince al minuto 93 contro l’Urawa Red Diamonds grazie al gol di Valentin Carboni valido per il 2-1 finale. Rimonta nel quarto d’ora che ha chiuso il match.

VITTORIA – L’Inter vince contro l’Urawa Red Diamonds con il risultato di 2-1. Cristian Chivu si affida a Francesco Pio Esposito e Henrikh Mkhitaryan per alzare la qualità delle giocate e i centimetri. Nei primi dieci minuti arrivano vicini al gol sia Kristjan Asllani che Federico Dimarco. Entrambi di sinistro hanno sfiorato il palo, ma non hanno colpito la porta. Sempre l’albanese ci prova ancora due volte fino al 60′ e nuovamente da fuori area, però non centra mai il rettangolo bianco al centro dell’area. Al 69′ Luis Henrique perde una palla sanguinosa davanti alla linea di centrocampo, l’Urawa Red Diamonds ha sprecato clamorosamente con un tiro alto. Due minuti dopo la palla del pari passa dal sinistro di Mkhitaryan, che manda largo di pochissimo. Appena entrato Valentin Carboni ha provato a dare brio alla manovra, manca comunque la precisione sul suo sinistro che al 75′ finisce in curva. Al 77′ Lautaro Martinez ha segnato finalmente con una magia clamorosa: crossi di Barella da calcio d’angolo, sul primo palo colpo in rovesciata a sorprendere il portiere. All’86’ Barella manca una chance incredibile per segnare di testa, Bastoni lo aveva trovato sul secondo palo ma la palla è uscita di pochissimo. Al 93′ Carboni decide la gara con un tiro di destro rasoterra. Ed arriva la prima vittoria negli Stati Uniti.