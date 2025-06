Inter-Urawa Red Diamonds 0-1 al 45′: troppo poco, svantaggio!

Il primo tempo di Inter-Urawa Red Diamonds è finito con il risultato di 1-0 per i giapponesi. Continua l’incubo dei nerazzurri.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo di Inter-Urawa Red Diamonds si chiude sul risultato di 1-0 per i giapponesi. La partita inizia con una super occasione nerazzurra grazie al movimento di Nicola Zalewski in area di rigore. Il polacco ha calciato di sinistro sul secondo palo, Luis Henrique non è arrivato di un soffio. In mezzo al possesso infinito poi è arrivato il fulmine dell’Urawa Red Diamonds. Kaneko ha trovato spazio sulla sua fascia destra rubando palla ad un disattento Federico Dimarco. Carlos Augusto in area di rigore non è riuscito a fermarlo, sul cross in mezzo Watanabe di destro ha imbucato beffando Yann Sommer. La palla è finito in mezzo alle sue gambe e a quelle di Matteo Darmian. I giapponesi hanno abbassato, come si poteva prevedere, la linea difensiva e hanno cominciato a subire continuamente le offensive. Al 19′ Lautaro Martinez ha colpito una traversa di testa su assist perfetto di Kristjan Asllani al centro dell’area di rigore. Nicolò Barella e Zalewski hanno provato successivamente ad alzare i ritmi, ma l’Inter ha avuto difficoltà con la palla tra i piedi ed ha mostrato i suoi soliti problemi senza dinamismo e dribbling.