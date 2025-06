Inter-Urawa, Chivu recupera Esposito! Ma l’emergenza resta

Vigilia delicata per l’Inter di Cristian Chivu, attesa da una vera e propria sfida da dentro o fuori contro gli Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Gruppo E della FIFA Club World Cup. La notizia positiva in attacco riguarda il recupero di Francesco Pio Esposito.

EMERGENZA ATTACCO – Dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey, i nerazzurri sono chiamati a vincere per rimettere in carreggiata la classifica e alimentare le speranze di qualificazione. Una missione complicata, che il tecnico romeno dovrà affrontare con una rosa ridotta all’osso, in particolare nel reparto offensivo. La notizia più pesante arriva infatti da Marcus Thuram, che non sarà disponibile per la partita in programma sabato al Lumen Field di Seattle. L’attaccante francese ha accusato un affaticamento muscolare ai flessori e ha lavorato a parte nel centro sportivo dell’UCLA, dove l’Inter ha svolto la prima parte del ritiro americano. Dopo gli esami e le valutazioni dello staff medico, è stato deciso di non rischiarlo, nemmeno per una presenza in panchina.

Esposito recuperato, subito titolare con Chivu?

RECUPERI IMPORTANTI – A dare un minimo di respiro a Cristian Chivu, però, ci sono due buone notizie dall’ultima seduta di allenamento svolta al Virginia Mason Athletic Center di Seattle, quartier generale dei Seahawks della NFL: Francesco Pio Esposito è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente convocabile per la sfida contro i giapponesi. Il giovane centravanti classe 2005 potrebbe rappresentare un’alternativa preziosa in un momento di emergenza assoluta. Anche Denzel Dumfries ha recuperato pienamente, partecipando a tutta la sessione odierna con i compagni: il laterale olandese, che era rimasto a riposo precauzionale nei giorni scorsi, dovrebbe essere della partita.