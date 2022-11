Inter, ultimo allenamento prima di Torino: conferme su Brozovic

Ultimo allenamento per l’Inter oggi ad Appiano Gentile, prima della partenza per Torino. Dalle immagini pubblicate dal sito ufficiale del club, arrivano ulteriori conferme sulla presenza di Marcelo Brozovic. Aggregati anche due giovani.

ALLENAMENTO E CONFERME – Tutto pronto per Juventus-Inter di domani sera a Torino. Nerazzurri oggi in campo ad Appiano Gentile per l’ultimo allenamento di giornata. Marcelo Brozovic si è allenato in gruppo, confermando il suo recupero in vista della partita di domani (ma resta difficile vederlo in campo dal primo minuto). Presenti anche i due giovani Valentin Carboni e Denis Curatolo.