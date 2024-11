Inter, ultimo allenamento e poi riposo: col Verona un rientro – CdS

L’Inter oggi terrà l’ultimo allenamento della settimana ad Appiano Gentile prima del rompete le righe nel weekend. Intanto, a Verona pronto un rientro in campo.

PROGRAMMA – Simone Inzaghi sta lavorando con un gruppo molto ridotto ad Appiano Gentile. Gran parte dei giocatori dell’Inter, ben 15, sono infatti partiti per rappresentare le proprie nazionali. Dopo due giorni di lavoro, oggi ci sarà l’ultimo allenamento. Dopodiché weekend libero e ritrovo sempre alla Pinetina lunedì. Proprio dal 18, l’Inter inizierà a preparare la partita di campionato contro il Verona di Paolo Zanetti al Marcantonio Bentegodi. C’è da trovare immediatamente una vittoria, dopo il pareggio beffardo contro il Napoli nell’ultima uscita. Sempre da inizio settimana prossima rientreranno anche i primi nazionali. Basti pensare, che gli italiani, i francesi e l’austriaco Arnautovic giocheranno la loro ultima partita domenica.

L’Inter a Verona con un rientro importante per le rotazioni

RECUPERO – In vista di Verona-Inter, primo impegno post sosta, Inzaghi potrà riavere a disposizione Carlos Augusto. L’esterno brasiliano, out dalla partita di Berna contro lo Young Boys in Champions League, ieri ha svolto una seduta di lavoro differenziata, ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, è pronto a rientrare in gruppo ad inizio settimana prossima. Buone notizie per l’Inter e per lo stesso Federico Dimarco, che può iniziare a tirare un po’ il fiato. Lo stesso vale per Matteo Darmian, impiegato all’occorrenza anche laterale tutta fascia a sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – a.g