Inter, ultimi dubbi in attacco: Taremi scalpita per una maglia da titolare – CdS

A poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, la rifinitura di oggi potrebbe sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per Simone Inzaghi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo il Corriere dello Sport, Mehdi Taremi ha una chance da titolare.

SFIDA DI RITORNO – Con la necessità di riscattare la brutta prestazione di Firenze, il tecnico nerazzurro sta valutando la possibilità di apportare alcune modifiche in attacco, dove Mehdi Taremi si candida per una maglia da titolare. L’iraniano, arrivato a gennaio, ha finora avuto un minutaggio limitato, ma questa potrebbe essere l’occasione giusta per vederlo in campo dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez o Thuram. Quest’ultimo, infatti, è tra i giocatori più utilizzati della rosa e potrebbe.

Anche Correa verso il rientro, ma la convocazione è in dubbio

RIPRESO – Un’altra buona notizia per l’Inter riguarda il possibile ritorno in gruppo di Joaquín Correa. L’attaccante argentino è fermo ai box dall’inizio di gennaio per un problema muscolare e oggi potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. Resta difficile una sua convocazione immediata dopo un lungo periodo di inattività.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia