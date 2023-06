Inter, ultime da Appiano Gentile: Dzeko in vantaggio su Lukaku − SM

L’Inter torna ad allenarsi ad Appiano Gentile insieme a Simone Inzaghi (vedi articolo): Edin Dzeko continua a essere in vantaggio su Romelu Lukaku secondo SportMediaset.

ULTIME DA APPIANO − Dalla redazione di SportMediaset, con il giornalista Marco Barzaghi, sono arrivate le ultime novità da Appiano Gentile. L’Inter, come da programma, si è ritrovata e al seguito di Simone Inzaghi sta svolgendo la sua full immersion di cinque giorni. Gli allenamenti saranno duri e votati alla tattica. Poi insieme analizzeranno ogni minimo dettagli del gioco degli avversari con sessioni video. Il tutto fino a giovedì, poi si volerà ad Istanbul. Tra le altre novità, è stato riferito anche che Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco prenderanno via via parte alla conferenza stampa in vista della finale (vedi articolo). Il dubbio più grande, in ogni caso, resta quello legato alle scelte in attacco: ad oggi è ancora in vantaggio Edin Dzeko su Romelu Lukaku. Lautaro Martinez unico certo della maglia da titolare contro il Manchester City.