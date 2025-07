Inter, ultima settimana e poi ritiro. Quattro anticipano il ritorno! E Frattesi? – CdS

Comincia ufficialmente il countdown verso la nuova stagione dell’Inter. Questa è infatti l’ultima settimana di vacanza per la maggior parte dei giocatori nerazzurri, che sabato 26 luglio si ritroveranno alla Pinetina per dare il via al ritiro estivo sotto la guida di Cristian Chivu. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

PRIMO GIORNO – Cristian Chivu si prepara per tornare ad allenare l’Inter, dopo averlo fatto al termine della passata stagione nella breve parentesi americana al Mondiale per Club. Avrà circa un mese per plasmare la nuova Inter, con l’obiettivo di farsi trovare pronta il 25 agosto, data fissata per il debutto in campionato contro il Torino. attesa del raduno generale, alcuni giocatori faranno da apripista. Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard, Yann Bisseck e Piotr Zielinski, tutti reduci da problemi fisici che li avevano costretti a rientrare anticipatamente dal Mondiale per Club, torneranno al lavoro già mercoledì 23 luglio. Si tratta di una fase di valutazione, utile per monitorare le condizioni dei singoli e capire chi potrà aggregarsi regolarmente al gruppo. Ancora in stand-by, invece, Davide Frattesi: il centrocampista ha recentemente subito un intervento per risolvere un’ernia inguinale e tornerà a disposizione soltanto all’inizio di agosto, con l’obiettivo di recuperare in tempo per la prima giornata di Serie A.

Inter, il ritiro e in programma le amichevoli estive

OGGI UFFICIALE – Chivu, che eredita la panchina da Simone Inzaghi, inizierà il suo percorso con grande intensità. Previsti fin da subito doppi allenamenti quotidiani, alternati a una serie di test amichevoli fondamentali per oliare i meccanismi e valutare l’inserimento dei nuovi acquisti. Il calendario delle amichevoli verrà ufficializzato in giornata, ma è già noto il programma di massima: prima uscita in famiglia sabato 3 agosto, poi test internazionale contro il Monaco l’8, sfida lombarda contro il Monza il 12 e “prova generale” contro l’Olympiacos a Bari il 16 agosto. Sarà un mese cruciale per costruire identità, condizione fisica e amalgama. L’obiettivo di Chivu e dello staff è chiaro: far partire subito forte una squadra che, dopo le delusioni della scorsa stagione.