Inter-Udinese, Vidal ci prova. Barella e Kolarov ancora out – TS

Inter-Udinese potrebbe essere la partita di Arturo Vidal, tornato dopo il lungo infortunio (vedi articolo). Come riportato da “TuttoSport”, non ci saranno invece Nicolò Barella e Aleksandar Kolarov.

LE ULTIME – Inter-Udinese non sarà la partita di Nicolò Barella e Aleksandar Kolarov, i due nella giornata di ieri hanno svolto terapie e non saranno a disposizione di Antonio Conte. Chi invece potrebbe tornare in campo proprio per l’ultima di campionato è Arturo Vidal, che ieri si è allenato con il gruppo disputando anche la partitella. Discorso diverso invece per Alexis Sanchez, che ieri ha svolto solo parte dell’allenamento della squadra, prima di svolgere il classico lavoro personalizzato. A prescindere dalla sua possibile convocazione o meno, il calciatore non sarà particolarmente rischiato in vista dei prossimi impegni con la sua Nazionale.