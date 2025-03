Inter-Udinese: le ultime di formazione, Inzaghi cambia qualcosa!

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con la 30ª giornata e l’Inter, capolista del campionato, ospiterà l’Udinese a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi punta a mantenere il distacco sul Napoli. C’è qualche variazione rispetto le probabili delle ultime quarantotto ore.

ASSENZE PESANTI – Per questa sfida, il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con diverse assenze e qualche cambio obbligato nella formazione. Lautaro Martinez, ancora alle prese con problemi fisici, non sarà a disposizione, così come Denzel Dumfries, il quale sta svolgendo terapie nei Paesi Bassi per recuperare da una distrazione muscolare. Inoltre, Piotr Zielinski, infortunatosi con la Nazionale polacca, è indisponibile. A questi forfait si aggiunge quello di Alessandro Bastoni, squalificato. Nonostante le assenze, Simone Inzaghi ha già in mente l’undici titolare per affrontare l’Udinese. La porta sarà difesa da Yann Sommer, confermato tra i pali. In difesa, il ballottaggio tra Carlos Augusto e Bisseck per sostituire Bastoni sembra essere stato vinto dal brasiliano, che agirà sul centro-sinistra accanto a Acerbi e Pavard.

COME CAMBIA L’INTER – Sugli esterni, tornerà titolare Matteo Darmian a destra, mentre sulla corsia mancina ci sarà Federico Dimarco. A centrocampo confermato il trio formato da Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, con Barella pronto a subentrare a gara in corso. In attacco, Simone Inzaghi sembra aver preso una decisione importante. Marko Arnautovic è il favorito per partire titolare accanto a Marcus Thuram, con Joaquin Correa destinato alla panchina. L’austriaco ha convinto il tecnico durante gli allenamenti e avrà un’occasione importante per mettersi in mostra, anche in vista del big match contro il Milan in Coppa Italia.

Inter, la probabile formazione contro l’Udinese

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.