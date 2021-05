Inter-Udinese, tutto pronto al Meazza: la scelta della maglia

Questo pomeriggio Inter-Udinese al Giuseppe Meazza sarà la partita di chiusura, con festa scudetto, di questa Serie A. Tutto pronto negli spogliatoi dello stadio, l’Inter giocherà con la prima maglia.

Grande attesa a Milano per Inter-Udinese di questo pomeriggio, al termine della quale ci sarà la cerimonia di premiazione per lo scudetto vinto dai nerazzurri con la festa dei tifosi già presenti all’esterno dello stadio. Tutto pronto nello stadio per l’incontro. L’Inter ha postato le foto dallo spogliatoio già preparato in attesa dell’arrivo della squadra di Antonio Conte. L’Inter giocherà con la prima maglia.