Inter-Udinese, turnover in vista: in campo Sanchez o Correa? – SM

Inter-Udinese oggi si giocherà alle 12:30, Simone Inzaghi cambiera ancora qualche elemento così come fatto contro l’Empoli. Secondo SportMediaset, però, in attacco dovrebbe rivedersi Joaquin Correa in coppia con Edin Dzeko.

IN ATTACCO – In Inter-Udinese, a differenza di quanto riportato dalle altre tastate giornalistiche questa mattina, secondo SportMediaset sarà proprio Joaquin Correa a far coppia con Edin Dzeko, e non Alexis Sanchez. Simone Inzaghi dal canto suo vuole cercare di gestire al meglio uomini ed energie per rilanciare le ambizioni nerazzurre, in Italia (prossima partita il derby) e in Europa (decisiva la sfida in settimana contro lo Sheriff). In attacco, dunque, si scalda la coppia formata da Edin Dzeko e Joaquin Correa, che cercheranno di ritrovare la vittoria in casa a San Siro. Il tecnico spera di rivedere il vero Correa che tanto ha voluto in nerazzurro, dopo l’esordio da mille e una notte contro il Verona, dove l’ex biancoceleste ha trovato subito una doppietta da subentrato. Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, invece, saranno pronti a subentrare dalla panchina