Inter-Udinese, Thuram con Correa! Poi 2 rilanci e una conferma – Sky

Inter-Udinese domenica alle 18. Thuram insieme a Correa per l’attacco, mentre arrivano indicazioni anche su altri giocatori. Le ultime da Appiano Gentile.

SCELTE – Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha dato le ultime indicazioni per quanto riguarda la possibile Inter anti Udinese. Le sue parole: «Thuram con Correa? Potrebbe essere questa la coppia per domenica, anche se tra l’allenamento di domani e quello di domenica mattina qualcosina potrebbe cambiare. Per il resto Carlos Augusto al posto di Bastoni, con Dimarco e Darmian a sinistra e a destra. Pavard e Acerbi davanti a Sommer. E dentro il centrocampo tipo. Le certezze le avremmo sicuramente domani».

In arrivo Inter-Udinese per la cooperativa del gol

COOPERATIVA DEL GOL – Paventi ha poi ricordato la grande abilità dell’Inter nel mandare in gol tanti giocatori (17). Il collega sottolinea: «L’Inter ha questa grande capacità di segnare anche con altri giocatori, è la squadra che manda più gol in Italia tra difensori e centrocampisti».

THURAM – Poi qualche battuta anche sul francese: «Thuram ha rallentato un po’ ultimamente la sua media realizzativa sotto porta, visto che l’ultimo gol in campionato è quello contro l’Empoli. Ma è un giocatore che sta bene, ha beneficiato di questa pausa per recuperare dall’infortunio e contro l’Udinese può essere l’attaccante principale per scardinare la difesa di Runjaic». Lo stesso Tikus, recentemente, ha rilasciato un’intervista a Onze Mondiale.