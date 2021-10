Inter-Udinese, tanti cambi da parte di Inzaghi rispetto ad Empoli? Il punto

Ci potrebbero essere tanti cambi da parte di Simone Inzaghi in Inter-Udinese rispetto alla partita di mercoledì scorso contro l’Empoli.

CAMBI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ci saranno tanti cambi da parte di Simone Inzaghi in Inter-Udinese, in vista delle prossime partite della settimana prossima. Infatti la squadra nerazzurra dovrà affrontare lo Sheriff in Champions League e poi il derby contro il Milan. Per questo Andrea Ranocchia dovrebbe essere al centro della difesa al posto di Stefan de Vrij. Sempre nella retroguardia rientra Milan Skriniar. A centrocampo potrebbe rifiatare Nicolò Barella. A quel punto dovrebbe esserci Arturo Vidal con Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Cambi anche sulle fasce, con Denzel Dumfries ed Ivan Perisic. In attacco Edin Dzeko e Joaquin Correa in vantaggio su Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.

Fonte: Sly Sport