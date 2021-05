Inter-Udinese è terminata da pochi minuti con il punteggio di 5-1: questo il tabellino della partita valida per la trentottesima giornata di Serie A 2020-2021.

FESTA COMPLETA – Una manita per chiudere al meglio la stagione. L’Inter travolge l’Udinese con cinque gol e festeggia la vittoria della Serie A già ufficiale da tre settimane. In gol Ashley Young e Christian Eriksen (su punizione!) nel primo tempo, poi nella ripresa Lautaro Martinez (su rigore), Ivan Perisic e Romelu Lukaku (col mento). La squadra di Antonio Conte chiude a novantuno punti in classifica. Questo il tabellino di Inter-Udinese.

INTER-UDINESE 5-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic (46’ Padelli); D’Ambrosio, Ranocchia, A. Bastoni; Hakimi (57’ Perisic), Vecino, Sensi (39’ Eriksen), Gagliardini, Young; Pinamonti (65’ Sanchez), Lautaro Martinez (57’ Lukaku).

In panchina: I. Radu, de Vrij, Vidal, Barella, Skriniar.

Allenatore: Antonio Conte

Udinese (3-5-2): Musso (88’ Gasparini); Rodrigo Becao, Bonifazi, Samir; N. Molina, De Paul (69’ Makengo), Walace (88’ Palumbo), Zeegelaar (59’ Forestieri), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (59’ Llorente).

In panchina: Scuffet, Ouwejan, Battistella, Rigo, Basha.

Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Manuel Volpi della sezione di Arezzo (L. Rossi – Perrotti; Amabile; VAR Banti; A. VAR Vivenzi)

Gol: 8’ Young, 44’ Eriksen, 55’ rig. Lautaro Martinez, 59’ Perisic, 71’ Lukaku, 79’ rig. Pereyra

Ammonito: Lautaro Martinez (I)

Recupero: 2’ PT, 0’ ST