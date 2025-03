Inter-Udinese, da stasera inizia il momento decisivo della stagione

Inter-Udinese fa riprendere il percorso della squadra di Inzaghi dopo due settimane di sosta per le nazionali. Alle 18, ancora in formazione rimaneggiata per i soliti infiniti infortuni, si torna in campo e per non fermarsi più.

LA RIPARTENZA – Da Inter-Udinese in poi non si può sbagliare più. Non che prima si potesse farlo con frequenza, anzi si può dire che sia stato fatto tante volte, ma da ora ogni passo falso peserà ancora di più, perché di tempo per rimediare ce ne sarà pochissimo. O forse ancora meno. Che l’Inter possa però iniziare questo momento della stagione, l’ultimo, in testa alla Serie A e in corsa nelle altre competizioni è intanto un buon punto di partenza. Da dover però necessariamente confermare da ora in avanti, a cominciare contro l’Udinese che a lungo è stata la sorpresa del campionato. E bisognerà farlo tenendo bene a mente le assenze.

Inter-Udinese, attacco da reinventare per Inzaghi

CHI PARTE? – L’assenza di Lautaro Martinez, che non ha giocato con l’Argentina perché realmente infortunato, apre un buco in attacco. Se almeno Marcus Thuram ha recuperato, certo non si può dire per il Toro. Con Simone Inzaghi che dovrà scegliere uno fra Marko Arnautovic (quotazioni in risalita) e Joaquin Correa (rimasto ad Appiano Gentile, decise Inter-Udinese nel 2021 in una delle sue rare giornate di gloria). E mancherà pure Denzel Dumfries, non solo stasera, che nel 2025 più volte era un attaccante aggiunto. Con in più Alessandro Bastoni squalificato. Tanti problemi, così come per l’Udinese di Kosta Runjaic priva sempre in attacco del grande ex Alexis Sanchez e di Florian Thauvin. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Inter-Udinese: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.