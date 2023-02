Inter-Udinese, Sottil va con le conferme su formazione e modulo

Inter-Udinese stasera alle ore 20.45 vedrà cambi di formazione per Inzaghi (vedi articolo), ma probabilmente non per Sottil. L’allenatore ospite sembra intenzionato a ripetere le stesse scelte dell’ultima.

GLI STESSI – Per Inter-Udinese ci si può aspettare la stessa formazione che Andrea Sottil ha scelto domenica scorsa col Sassuolo. Lì la partita è finita 2-2 (vedi highlights), con i gol tutti nel primo tempo e qualche errore difensivo di troppo sul quale il tecnico ha lavorato in settimana. Sei giorni fa si è rivisto Roberto Pereyra, che ha giocato quarantacinque minuti (da capitano) al rientro dopo tre partite d’assenza per un problema muscolare. L’argentino, accostato all’Inter nelle scorse settimane, dovrebbe essere di nuovo confermato come trequartista dietro l’unica punta Beto. Questo significa che in panchina andranno sia Isaac Success sia il nuovo acquisto Florian Thauvin. Senza l’infortunato Gerard Deulofeu, con Pereyra e il 3-5-1-1, spazio per Kingsley Ehizibue largo a tutta fascia sulla destra.

LE ALTRE CONFERME – L’Udinese cinque mesi esatti fa superò per 3-1 l’Inter nel momento migliore della sua stagione, picco poi non più raggiunto. Lì segnarono, dopo un autogol di Milan Skriniar, il difensore centrale Jaka Bijol (prima rete in Serie A) e il centrocampista tedesco Tolgay Arslan. Quest’ultimo dovrebbe partire dalla panchina, con Sandi Lovric favorito per completare il terzetto in mezzo assieme a Walace e Lazar Samardzic. Lo sloveno invece sarà nel pacchetto arretrato assieme a Rodrigo Becao (un altro osservato speciale dell’Inter) e Nehuén Pérez (autogol domenica scorsa per il definitivo 2-2). Sulla fascia sinistra è reduce da aver segnato dopo appena venticinque secondi Destiny Udogie, giocatore al quale bisogna fare molta attenzione. In porta ovviamente c’è Marco Silvestri che sta tenendo un rendimento positivo. Questa la probabile formazione di Sottil per Inter-Udinese: Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Pérez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.