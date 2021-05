Inter-Udinese (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Inter-Udinese è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per la trentottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno. L’ultima partita della stagione. Spazio a qualche seconda linea prima della festa. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – L’unico assente per infortunio è Kolarov, che ha terminato anzitempo la sua stagione e avventura nerazzurra. Nonostante le condizioni non al top, Barella, Vidal e Sanchez dovrebbero sedersi in panchina.

MODULO – L’Inter di Conte arriva all’ultima partita stagionale con la possibilità di fare qualche test ma il 3-5-2 difficilmente verrà messo da parte.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Rivoluzione dietro. In porta Padelli va verso il debutto stagionale prima della staffetta con il capitano Handanovic. Fascia inizialmente sul bracco di Ranocchia, che sarà affiancato da D’Ambrosio e Bastoni, quest’ultimo in ballottaggio con Skriniar.

CENTROCAMPO – Situazione analoga in mezzo. Sulle fasce Hakimi e Young sono favoriti rispetto a Perisic. In cabina di regia più Eriksen che Sensi con Vecino e Gagliardini mezzali.

ATTACCO – Staffetta programmata in avanti. Dall’inizio Lukaku con Pinamonti, che sembrano poter avere la meglio su Lautaro Martinez, pronto a subentrare nella ripresa.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Udinese in Serie A: Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Pinamonti.

IN PANCHINA – Handanovic, Radu; de Vrij, Skriniar; Barella, Sensi, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

