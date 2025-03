Inter-Udinese, San Siro gremito! Il dato spettatori presenti allo stadio

Dopo la pausa per le Nazionali, l’Inter ritrova il calore del proprio pubblico in una fase cruciale della stagione. Ecco il dato ufficiale sui tifosi presenti oggi a San Siro.

DATO SPETTATORI IN CASA – L’Inter sta vivendo un momento decisivo della stagione, con l’obiettivo di mantenere il primato in classifica e proseguire la propria corsa verso il tricolore. I tifosi, consapevoli dell’importanza della gara, hanno risposto con una partecipazione straordinaria, affollando ogni settore dello stadio. San Siro sold-out è ormai una costante di questa annata per la squadra di Simone Inzaghi, che può sempre contare su un tifo caloroso e incondizionato. Secondo i dati ufficiali forniti dal club, sono 71.924 gli spettatori presenti sugli spalti, un numero impressionante che conferma l’entusiasmo della tifoseria interista.

Anche i tifosi dell’Udinese presenti a San Siro

OSPITI – Nonostante il difficile impegno in trasferta, anche i tifosi friulani non hanno fatto mancare il proprio sostegno. Nel settore ospiti del Meazza, infatti, sono presenti 925 supporter dell’Udinese, venuti a Milano per sostenere la squadra di Kosta Runjaic. Una rappresentanza fedele e compatta, che prova a farsi sentire in uno stadio dominato dal tifo interista. Il dato di oggi conferma il trend stagionale dell’Inter, che sta registrando una media spettatori altissima nelle partite casalinghe.