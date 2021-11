Inter-Udinese, Sacchi prova ok ma dubbio rigore su Dumfries: la moviola – CdS

Inter-Udinese, l’arbitro Sacchi in pieno controllo della partita, anche se, come sottolineato dal Corriere dello Sport, c’è un solo dubbio legato al contatto su Dumfries in area di rigore.

LA MOVIOLA – Inter-Udinese, bene Sacchi in controllo della partita, anche se c’è un solo dubbio ed è legato al contatto su Dumfries in area di rigore. Silvestri para il tiro di Barella, pallone verso Dumfries, vicino a lui Stryger Larsen parte in leggero ritardo e gli mette il braccio destro sotto la spalla, sembra quasi un aggancio, l’esterno nerazzurro finisce a terra. Duro faccia a faccia con Deulofeu dopo il gol segnato dallo spagnolo, l’assistente Vivenzi alza però la bandierina segnalando il precedente offside di Udogie (oltre Dumfries), la protesta è col dito indice sotto il naso dell’arbitro che urla tre volte “stai calmo!”, giocatore ammansito all’istante, se solo avesse accompagnato con un giallo il duro faccia a faccia, specifica il quotidiano romano, sarebbe stato da applausi. Voto 6 per l’arbitro.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna