Inter-Udinese, ritorno di Calhanoglu dal 1′? I ragionamenti di Inzaghi

In Inter-Udinese (domani alle 12.30) Inzaghi dovrà attuare altri ragionamenti di formazione, a partire dall’impiego di Hakan Calhanoglu.

FORMAZIONE – Quali saranno le scelte di Simone Inzaghi in Inter-Udinese? Il tecnico nerazzurro tornerà alla formazione-tipo o terrà conto dei prossimi due impegni? Mercoledì alle 21 i nerazzurri giocheranno contro lo Sheriff, in una gara fondamentale per il percorso in Champions League. E poi domenica arriva il derby contro il Milan, sfida che va al di là della classifica (che al momento recita -7). Lecito quindi pensare che il tecnico dell’Inter non utilizzi sempre gli stessi undici per tre gare in sette giorni. E uno dei tanti dubbi riguarderà il centrocampo: Hakan Calhanoglu tornerà titolare?

PROTAGONISTA ATTESO – Il 20 è tornato protagonista contro la Juventus dopo alcune gare sottotono. Per certi versi è lui a servire l’assist del gol di Edin Dzeko, che ribatte in rete il tiro del turco respinto dal palo. Una prestazione tutto sommato positiva e in crescita, anche alla luce del piccolo problema fisico patito nelle settimane precedenti. Calhanoglu è il miglior innesto di potenziale qualità al fianco di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella a disposizione di Inzaghi. Lecito quindi attendersi il suo fondamentale contributo sia contro lo Sheriff, sia contro il Milan (dove l’atmosfera sarà pesantissima per lui).

Inter-Udinese: centrocampo da completare

DUBBI – Sarà quindi da vedere se Inzaghi, dopo il riposo di Empoli, vorrà innestare altri importanti minuti nelle sue gambe in vista di questo tour de force. Se anche contro l’Udinese Calhanoglu dovesse partire dalla panchina, ci saranno almeno tre giocatori a contendersi il suo posto. Con Matias Vecino e Roberto Gagliardini in leggero vantaggio su Arturo Vidal (fermato dall’influenza nel turno di mercoledì). Un’abbondanza piuttosto rara nel centrocampo dell’Inter, da cui il tecnico potrà attingere a piene mani per gestire al meglio le rotazioni in questi ultimi tre impegni prima della prossima pausa per le nazionali.