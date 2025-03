Inter-Udinese, ritorni e assenze forzate per Inzaghi! Probabile formazione

Inter-Udinese è un match valido per la trentesima giornata di Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Udinese si disputerà domenica 30 marzo alle ore 18 allo Stadio San Siro. La squadra nerazzurra ha l’occasione di allungare sul Napoli secondo, che ospiterà il Milan al Maradona, e l’Atalanta terza, chiamata al confronto con la Fiorentina senza Mateo Retegui e Juan Cuadrado. Farlo non sarà sicuramente scontato, dato il buon rendimento avuto sin qui dalla squadra allenata da Kosta Runjaic, con la compattezza e solidità difensiva a rappresentare delle ragioni che invitano a una seria attenzione da parte dei nerazzurri in vista dell’incontro. A poter aiutare il tecnico Simone Inzaghi sono però alcuni importanti rientri in gruppo, i quali fanno da contraltare all’assenza di due top assoluti come Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.

Inter-Udinese, probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Udinese Inzaghi potrà nuovamente contare su Federico Dimarco e Matteo Darmian, i quali dovrebbero essere impiegati dal primo minuto dopo uno stop di varie settimane. In difesa, Yann Bisseck si candida per un posto da titolare accanto a Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo, plausibile che il piacentino si affidi ai suoi tre titolarissimi, con Davide Frattesi e Kristjan Asllani che difficilmente potranno inserirsi in questo scenario. In avanti, il grande dubbio del tecnico ex Lazio: accanto a Marcus Thuram, la scelta ricadrà su Joaquin Correa o Marko Arnautovic. In questo momento, le quotazioni del Tucu sono leggermente superiori rispetto a quelle dell’austriaco, ma una decisione definitiva non è stata ancora assunta.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.