Inter-Udinese, riposo per Barella e de Vrij. Correa-Dzeko in avanti – Sky

Inter-Udinese è in programma domani alle 12:30. Per la sfida contro i bianconeri, Inzaghi, potrebbe varare un mini-turnover. Le ultime da Matteo Barzaghi per Sky Sport

ROTAZIONI – Inter-Udinese si avvicina ed Inzaghi, come successo ad Empoli, potrebbe far rifiatare alcuni uomini chiave in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri. Le ultime sulla possibile formazione da Matteo Barzaghi: «Inzaghi, in vista di Inter-Udinese, pensa ad un possibile turnover considerata l’imminente trasferta contro lo Sheriff ed il derby contro il Milan. Verranno fatti rifiatare alcuni giocatori, ad esempio in difesa dove, al posto di de Vrij, dovrebbe giocare Ranocchia con Skriniar e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo riposo per Barella, con Vidal in campo dal 1′ assieme a Brozovic e Calhanoglu. Correa potrebbe trovare una maglia da titolare, al posto di Lautaro Martinez, al fianco di Dzeko».