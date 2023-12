Inter-Udinese, rigore inevitabile! Di Bello sceglie bene su Lucca: la moviola – CdS

L’arbitro Di Bello torna ad arbitrare dopo due anni e non si fa mai sfuggire la partita. Ecco la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – L’Inter sblocca la partita su calcio di rigore, anche se non viene assegnato subito, ma a Di Bello serve il VAR (richiamato da Mazzoleni) dopo il lungo silent-check con Inzaghi che, furibondo, viene ammonito. Perez trattiene Lautaro Martinez per la spalla sul cross di Dimarco, inevitabile assegnare il calcio di rigore. Di Bello per il resto estrae l’unico altro giallo tra i giocatori per la troppa irruenza di Joao Ferreira su Bastoni: provvedimento corretto. Corretto annullare il gol all’Udinese: Lucca si trova leggermente oltre Carlos Augusto quando Sommer respinge la conclusione di Payero. Nel finale ammonisce anche Cioffi per proteste. Voto 5,5 per l’arbitro.

Fonte: Corriere dello Sport