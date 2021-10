Inter-Udinese, Ranocchia e Sanchez dal 1′: la probabile formazione – CdS

Inter-Udinese, Simone Inzaghi come ad Empoli farà qualche cambio di formazione: secondo il Corriere dello Sport Andrea Ranocchia e Alexis Sanchez verso la conferma dal 1′.

LA PROBABILE – Inter-Udinese, vincere per dare continuità ai risultati soprattutto prima di un calendario così importante. La prossima settimana dirà molto riguardo la stagione dei nerazzurri, considerando la sfida di UEFA Champions League contro lo Sheriff, e lo scontro al vertice nel derby. Secondo le ultime, in difesa torna Milan Skriniar, riposa invece Stefan de Vrij: al suo posto giocherà Andrea Ranocchia. Sulle fasce tornano Dumfries e Perisic, conferma a centrocampo per Calhanoglu. Niente riposo per Barella: ci sarà così come Alexis Sanchez, che farà coppia con Edin Dzeko.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il quotidiano romano (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport