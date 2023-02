Inter-Udinese, le probabili formazioni: minuti per Lukaku e Brozovic – SI

Dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, l’Inter affronterà l’Udinese, gara dove servirà ritrovare i tre punti. Questa la probabile formazione di Inzaghi.

MINUTI – Il Napoli batte il Sassuolo 2-0 e scappa verso lo Scudetto (vedi report). L’Inter affronterà invece l’Udinese, vittoria necessaria per bloccare la qualificazione in Champions League il prima possibile. All’andata la squadra di Simone Inzaghi perse 3-1. Gara pessima contraddistinta dai 2 cambi dopo mezz’ora. L’Inter sta molto meglio di allora, ma in settimana ci sarà anche l’impegno contro il Porto. Secondo Sportitalia, Inzaghi dovrebbe quindi dare spazio a Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, per fargli mettere minuti nelle gambe. Dovrebbe riposare anche Francesco Acerbi, per lasciare il posto a Stefan De Vrij. Per l’olandese si tratta anche di un’occasione per dimostrare di essere ancora affidabile dopo l’errore dell’andata.

INTER-UDINESE, LA PROBABILE FORMAZIONE:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhaoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. S. Inzaghi.