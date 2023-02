Inter-Udinese, prima della Champions League c’è da ripartire subito

Inter-Udinese si giocherà alle ore 20.45. Al Meazza partita che precede la Champions League, ma con un obbligo: arrivare al Porto riprendendo la marcia interrotta a Genova.

PRIMA UNA, POI L’ALTRA – Inter-Udinese arriva prima della Champions League, con l’obiettivo però di pensare non al Porto ma a un’altra Champions League. Quella della prossima stagione. In che senso? Riprendendo la corsa per finire in una delle prime quattro posizioni, o meglio in una dalla seconda alla quarta visto che il Napoli (vittorioso ieri 0-2 in casa del Sassuolo) a +18 appare oggettivamente irraggiungibile. Va messa in sicurezza la qualificazione al principale torneo UEFA quanto prima, senza dimenticarsi di un calendario che nel finale è piuttosto complicato. E l’Inter lo deve fare già da stasera contro l’Udinese, dopo la pessima partita con la Sampdoria. Anche per cancellare il precedente di quattro mesi fa, il 3-1 del 18 settembre fra i punti più bassi dell’era Simone Inzaghi (anche per i cambi alla mezz’ora).

INSISTERE SUL RITROVATO – Per Inter-Udinese sembra esserci la possibilità di rivedere Romelu Lukaku titolare per la seconda partita consecutiva. Lunedì sera è durato mezz’ora, dove ha fatto bene, poi è calato così come tutto il resto della squadra. Ma, considerato che Joaquin Correa oltre a essere infortunato non è più un nome spendibile, è necessario rimetterlo al centro del progetto. E per farlo bisogna che giochi. Inzaghi potrebbe poi ridare una maglia dal 1′ a Marcelo Brozovic, che curiosamente non parte dall’inizio in nerazzurro proprio dall’andata. Nell’Udinese Andrea Sottil sta recuperando a pieno regime Roberto Pereyra, reduce da un infortunio (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Udinese: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).