Inter-Udinese: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Udinese, si gioca per la trentesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18 allo stadio San Siro di Milano. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

Dove e quando si gioca Inter-Udinese

San Siro, Milano, domenica 30 marzo ore 18.

Come seguire Inter-Udinese IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 17.45, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Udinese, dove vederla in diretta TV

Su DAZN (canale 214 Sky), Sky Sport canale 251, Sky Sport Calcio. È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Inter-Udinese, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

I precedenti di Inter-Udinese

L’Inter ha precedenti sicuramente positivi nella sfida contro l’Udinese. L’ultima sconfitta con i friulani risale a settembre 2022, ma avvenne in trasferta e non a San Siro. Nel medesimo anno i nerazzurri vinsero 3-1 in casa e a San Siro i tre punti sono una sicurezza dal 2017 in poi. In questa stagione Inter e Udinese si sono già affrontate due volte: prima in campionato con il successo meneghino per 3-2, poi in Coppa Italia con il 2-0 firmato Marko Arnautovic e Kristjan Asllani da calcio d’angolo.

La partita su DAZN: i telecronisti

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia composta da Riccardo Mancini e Marco Parolo.

Gli indisponibili della partita

Inter: Zielinski, Lautaro Martinez, Bastoni, Dumfries, Valentin Carboni.

Udinese: Sava, Touré, Sanchez, Thauvin.

L’arbitro della partita

Arbitro: Daniele Chiffi

Assistenti arbitrali: Rossi M.-Fontemurato

Quarto ufficiale: Bonacina

Arbitro VAR: Paterna

Assistente VAR: Pezzuto

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Diffidati

Diffidati Inter (prossima partita Parma in trasferta): Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard.

Diffidati Udinese (prossima partita Genoa in trasferta): Kingsley Ehizibue, Lautaro Giannetti, Thomas Kristensen, Sandi Lovric, Martin Payero.

Conferenze stampa della vigilia

Inzaghi non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Udinese.

Runjaic: «Abbiamo avuto due settimane di sosta: una parte della squadra era in nazionale e di conseguenza sono stati giorni di lavoro più tranquillo, ma abbiamo comunque fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo poche sedute per preparare la partita contro l’Inter, prima non avevamo tutta la squadra a disposizione, basti pensare che Zemura è rientrato ieri. Sanchez si è infortunato con la Nazionale, non sono ovviamente contento che si sia fatto male ma sono contento di avere tanti altri giocatori a disposizione. Per Thauvin ci vuole ancora un po’ di tempo, durante la settimana ha provato a correre e a rientrare progressivamente in gruppo; la situazione sembra buona ma abbiamo deciso di trattare ancora il suo infortunio e spero sia con noi la settimana prossima. Loro sono gli unici due indisponibili»

INTER-UDINESE, LE ULTIME SULLE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. Allenatore: Kosta Runjaić